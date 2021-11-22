«Яндекс» обновил конвертер валют

«Яндекс» добавил в конвертер валют денежные единицы еще 114 стран. Теперь пользователи легко переведут сумму в рублях в дирхамы, хорватские куны или, например, в грузинские лари. Кроме того, колебания курса валюты теперь можно увидеть на графике.

Конвертер появляется прямо в результатах поиска по любым запросам на эту тему. «Яндекс» научился понимать даже редкие формулировки, когда человек вводит цифры словами или использует сленг. Например, поиск поймет, что такое «сто двадцать донги» или «мильен». В общей сложности «Яндекс» умеет конвертировать 147 валют, причем не только в рубли, а в денежные единицы почти всех стран. При этом он использует актуальные данные Центробанка.