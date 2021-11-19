«Логика: АРХИВ» — электронный архив с обеспечением юридической значимости

Во многих сферах экономики бумажный документооборот становится анахронизмом. Перевод информации в электронный вид развивается и поддерживается на государственном уровне. В рамках цифровой трансформации становится возможным отказ от бумажных копий. Но количество официальных электронных документов постоянно растет, и у компаний появляется потребность в организации структурированного архивного хранения.

К срокам хранения электронных документов предъявляются такие же требования, что и к бумажным. Однако, в отличие от бумажных архивных документов, электронные документы с течением времени теряют юридическую значимость. Появляется необходимость обращения к сторонним программно-техническим комплексам для организации долговременно хранения электронных документов с продлением их юридической значимости или внедрения в корпоративный периметр частного ИТ-решения для архивного хранения. Понимая возникающие потребности в долговременном хранении информации и базовые задачи электронного архива, «Логика Бизнеса» предлагает решение «Логика: АРХИВ».

Внедрение в компании собственного электронного архива обеспечит не только сохранение юридической значимости документов, но и косвенные преимущества, такие как: снижение времени на поиск архивной информации, минимизация рисков безвозвратной утери оригиналов документов и др.

Разумеется, это не все преимущества электронных архивов. «Логика: АРХИВ» в числе базовых инструментов имеет функции каталогизации, многоуровневого связывания документов, гибкого разграничения прав доступа по различным параметрам, возможности лёгкого изменения классификации и представления документов в архиве и другое.

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