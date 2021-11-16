Telegram-каналы теперь в «Дзене»: «Яндекс.дзен» расширяет возможности для авторов постов

Авторы Telegram-каналов теперь смогут еще проще привлечь новую аудиторию в «Дзене». Они смогут синхронизировать контент из Telegram со своими каналами в «Дзене» и зарабатывать на аудитории «Яндекса».

Блог-платформа запустила бота, который настроит автоматический кросспостинг из Telegram-каналов в «Дзен». Для авторов это возможность находить дополнительную аудиторию, не тратя время не перенос публикаций вручную, а еще — принять участие в программе поддержки постов. Ее участники получают в Дзене до 200 тыс. руб. в месяц за популярные посты.

Новую аудиторию в «Дзене» смогут найти как крупные, так и нишевые Telegram-каналы. Посты участников программы рекомендуются всем пользователям «Яндекс.дзена», а алгоритмы «Дзена» помогут найти контенту релевантную аудиторию. Посты также индексируются в поиске. Чтобы настроить кросспостинг из Telegram, нужно создать канал в «Дзене» и добавить бота @zen_sync_bot в администраторы своего канала в Telegram. Бот подскажет, как запустить синхронизацию контента.