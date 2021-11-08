Торговая сеть «Перекрёсток» обновила свое мобильное приложение

Торговая сеть «Перекрёсток» усовершенствовала мобильное приложение и добавила новую функцию. Теперь для всех владельцев карт клуба «Перекрёсток» (в том числе и виртуальных) в нём доступны оценка и отзывы товаров за баллы. Оценив купленный товар, каждый клиент получает дополнительные баллы на карту клуба «Перекрёсток», которые в дальнейшем можно использовать при оплате покупки.

Чтобы получить дополнительные баллы, необходимо совершить покупку в супермаркете, заказать доставку или воспользоваться услугой самовывоза с использованием карты клуба. В мобильном приложении пользователь увидит приобретенные товары и количество начисляемых баллов. Покупателю необходимо выбрать оценку от 1 до 5 и при желании добавить отзыв. Баллы будут автоматически начислены в течение суток.

В апреле 2021 г. «Перекрёсток» впервые получил 1 млн оценок на товары, купленные в супермаркетах сети, а сейчас их уже более 10 млн. На основании этой информации торговая сеть уже совершенствует ассортимент супермаркетов, убирая или добавляя новые позиции, вносит изменения в состав продуктов и в технологические процессы их изготовления.

«Мы продолжаем развивать наши сервисы и внедрять новые решения. «Перекрёсток» регулярно собирает оценки товаров и изучает обратную связь от покупателей, чтобы узнать, что им нравится, а что хотелось бы изменить. На основе этих данных мы улучшаем предложение для клиентов, чтобы покупки приносили им только положительные эмоции. Новая функция в мобильном приложении – это следующий шаг к формированию единой многофункциональной платформы, где покупатели смогут получать всю необходимую информацию и пользоваться всеми возможностями наших супермаркетов», – сказал Иван Братцев, руководитель управления клиентского опыта торговой сети «Перекрёсток».