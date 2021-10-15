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Интеграция ИТ в госсекторе
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Более 1 млн человек переписались на «Госуслугах» менее чем сутки

Минцифры России сообщает, что в течение первых суток более 1 млн человек приняли онлайн-участие во Всероссийской переписи населения. Электронная форма доступна на портале «Госуслуг».

Перепись населения впервые в России проходит в том числе в онлайн-формате, который обеспечивает удобство пользователя, безопасность в период сложной эпидемиологической обстановки.

Заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, имеющих подтвержденную или стандартную учётную запись на «Госуслугах». Анкета адаптирована для отображения на компьютере, планшете, смартфоне и доступна в любом месте, где есть доступ в интернет.

Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале «Госуслуг» с подтвержденным СНИЛС.

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