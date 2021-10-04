Суд поддержал ФАС России в споре с Теле2

Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России в отношении ООО «Т2 Мобайл», а также правомерность назначения штрафа в отношении компании.

В мае 2020 г. компания повысила стоимость услуг сотовой связи в среднем на 12% для четверти своих абонентов. Эти действия оператор обосновал повышением роста своих затрат.

ФАС России признала, что ООО «Т2 Мобайл» установило монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписание о приведении тарифов к уровню до повышения. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.