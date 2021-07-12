Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату

Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату. Такие данные на 14:00 12 июля 2021 г. привел глава Минцифры России Максут Шадаев.

Из 12,5 млн родителей, которые получили рассылку от портала госуслуг с предзаполненными документами на «школьную» выплату, отправку заявлений подтвердили 3,3 млн родителей, воспитывающих 4,6 млн детей.

«Механизм, который мы протестировали, показал эффективность и удобство для пользователей. По нашим данным, среднее время проверки заявления занимает менее минуты, если пользователь не меняет расчетный счет», – отметил Максут Шадаев.