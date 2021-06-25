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«Яндекс.маркет» снизит до рубля комиссию за заказы, привлеченные с рекламы продавца

«Яндекс.маркет» планирует уменьшить до 1 руб. комиссию за заказы от пользователей, которые пришли на маркетплейс по рекламе продавца — например, из соцсетей. Сервис введет символическую комиссию за такие заказы летом 2021 г. Она поможет продавцам сэкономить, а освободившиеся деньги магазины смогут, к примеру, направить на рекламное продвижение.

Маркетплейс будет удерживать с продавца 1 руб. за весь заказ, а не за каждый товар в корзине. Такая комиссия будет действовать в случае, если пользователь придет на «Яндекс.маркет» по рекламе магазина — например, из «Директа» или Instagram, а потом закажет товары через страницу продавца на маркетплейсе. Чтобы сервис смог отличить таких покупателей, магазину нужно добавить в рекламное объявление ссылку с меткой. В ближайшее время маркетплейс начнет выдавать такие ссылки в личном кабинете продавца.

Страница, которая открывается по специальной ссылке «Маркета», — это витрина продавца на маркетплейсе. Сервис активно развивает такие страницы с начала июня 2021 г. На них показываются все товары конкретного магазина, размещенные на сервисе.

Чтобы помочь продавцам с оптимизацией рекламных расходов, недавно «Яндекс.маркет» совместно с «Яндекс.директом» запустил бонусную программу для партнеров маркетплейса. Магазины, которые продают товары прямо на «Маркете», могут получить бонусами до 100% компенсации затрат на рекламу в «Директе». Бонусы можно потратить на любую рекламную кампанию в «Директе»: 1 бонус равен 1 рублю. А оценить эффективность рекламы помогает «Яндекс.метрика» — ее счетчик теперь добавляется ко всем страницам магазинов на «Маркете». Благодаря этому продавцы могут посмотреть расширенную статистику по заказам и покупателям на «Маркете». Например, «Метрика» показывает данные о продажах и доходах, посещаемости магазина на маркетплейсе, источниках трафика и составе корзины.

Эльяс Касми

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