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ВТБ поможет предпринимателям соблюдать требования валютного законодательства

ВТБ запускает новый сервис «Мониторинг нарушений валютного законодательства» для клиентов среднего и малого бизнеса – участников ВЭД. Услуга позволит предпринимателям минимизировать риски, связанные с валютным контролем.

В рамках сервиса ВТБ заранее предупредит клиента о возможных нарушениях наступивших и приближающихся сроков исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, напомнит о необходимости предоставить подтверждающие документы, а также сообщит о ранее выявленных нарушениях. Воспользоваться сервисом можно в специальном разделе для участников ВЭД в интернет-банке ВТБ Бизнес Онлайн.

Мониторинг проводится каждые 10 дней. При выявлении рисков несоблюдения сроков и порядка предоставления документов валютного контроля пользователь получает автоматическое уведомление в личном кабинете и сообщение по электронной почте.

«Стратегия ВТБ направлена на всестороннюю поддержку компаний-участников ВЭД. Мы развиваем экосистему сервисов, которые позволяют им упростить многие задачи и повысить эффективность бизнеса. Новый сервис поможет клиентам работать в соответствии с требованиями валютного законодательства и избежать штрафов и предписаний. Кроме того, он служит дополнительным инструментом контроля сроков и исполнения обязательств при работе с зарубежными партнерами: банк вовремя напомнит о необходимости тех или иных действий, позволяя владельцу бизнеса не держать постоянно «руку на пульсе», а сосредоточиться на других важных задачах», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и　продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ предлагает клиентам комплексные решения для ведения международного бизнеса: цифровой валютный контроль и консалтинг, международные расчеты в 127 валютах, покупку и продажу валюты в круглосуточном режиме, в том числе по желаемому курсу, и многое другое.

Владимир Бахур

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