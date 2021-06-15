«Билайн» открыл абонентам доступ к управлению персональными данными через Мобильный ID

«Билайн» анонсировала новый подход к контролю конфиденциальности: в личном кабинете абонента «Мой Билайн» появилась возможность управления персональными данными.

Пользователи смогут самостоятельно не только смотреть историю входов и регистраций на ресурсах, где используется «Мобильный ID», но и отзывать ранее предоставленные согласия на обработку персональных данных.

В истории предоставленных согласий отображается список запрошенных ресурсом данных, что даёт пользователю возможность лично контролировать избыточность их использования. К примеру, можно отследить, что ресурс c согласия пользователя запросил паспортные данные — фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных формируется автоматически в личном кабинете Билайн и отправляется в сторону площадки, ранее запросившей персональные данные. В настоящий момент возможность отзыва согласий реализована только для некоторых площадок. Перечень партнеров будет постоянно пополняться в будущем.

Вице-президент «Билайн» по работе с данными Игорь Бардинцев сказал: «Билайн первым в России сумел реализовать механику отзыва персональных данных при помощи кросс-операторского продукта «Мобильный ID». Мы будем совершенствовать и улучшать этот сервис и в ближайшей перспективе в личном кабинете «Мой Билайн» появится возможность управлять согласиями, полученными не только через механику «Мобильного ID», что станет революционным шагом в сторону предоставления нашим клиентам возможности управлять своими персональными данными».

Мобильный ID — это простой и безопасный способ входа и создания аккаунта на различных интернет-ресурсах. Сервис также поможет автоматически заполнить формы для регистрации или оформления заказов. При этом пользователь дает отдельное согласие на обработку персональных данных и передачу их владельцу интернет-ресурса, которое дополнительно подтверждается push-сообщением оператора связи, что обеспечивает безопасность и прозрачность данного способа передачи данных.