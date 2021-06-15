Спецпроекты

Интернет Веб-сервисы
|

«Билайн» открыл абонентам доступ к управлению персональными данными через Мобильный ID

«Билайн» анонсировала новый подход к контролю конфиденциальности: в личном кабинете абонента «Мой Билайн» появилась возможность управления персональными данными.

Пользователи смогут самостоятельно не только смотреть историю входов и регистраций на ресурсах, где используется «Мобильный ID», но и отзывать ранее предоставленные согласия на обработку персональных данных.

В истории предоставленных согласий отображается список запрошенных ресурсом данных, что даёт пользователю возможность лично контролировать избыточность их использования. К примеру, можно отследить, что ресурс c согласия пользователя запросил паспортные данные — фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных формируется автоматически в личном кабинете Билайн и отправляется в сторону площадки, ранее запросившей персональные данные. В настоящий момент возможность отзыва согласий реализована только для некоторых площадок. Перечень партнеров будет постоянно пополняться в будущем.

Вице-президент «Билайн» по работе с данными Игорь Бардинцев сказал: «Билайн первым в России сумел реализовать механику отзыва персональных данных при помощи кросс-операторского продукта «Мобильный ID». Мы будем совершенствовать и улучшать этот сервис и в ближайшей перспективе в личном кабинете «Мой Билайн» появится возможность управлять согласиями, полученными не только через механику «Мобильного ID», что станет революционным шагом в сторону предоставления нашим клиентам возможности управлять своими персональными данными».

Мобильный ID — это простой и безопасный способ входа и создания аккаунта на различных интернет-ресурсах. Сервис также поможет автоматически заполнить формы для регистрации или оформления заказов. При этом пользователь дает отдельное согласие на обработку персональных данных и передачу их владельцу интернет-ресурса, которое дополнительно подтверждается push-сообщением оператора связи, что обеспечивает безопасность и прозрачность данного способа передачи данных.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace

Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов

«Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса»

«Яндекс» радикально обновил свой поиск. Самые интересные изменения

За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов

Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу?

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе
Показать еще