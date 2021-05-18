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В «Samsung Electronics Россия» назначен директор департамента корпоративного маркетинга

Бизнес Кадры

Samsung Electronics объявила о назначении Всеволода Плохова на должность директора Департамента корпоративного маркетинга.

На новой позиции Всеволод Плохов будет отвечать за общую стратегию развития бренда Samsung в России, удержание лидерских позиций компании в сегменте потребительской электроники и продуктов для бизнеса.

Всеволод обладает широкой экспертизой в сфере цифрового маркетинга, разработки продуктов и медиа-контента. Он также имеет большой опыт создания бизнес-стратегий и управления бюджетом в глобальных компаниях. До присоединения к команде Samsung в 2016 г. Всеволод более 8 лет работал в Disney, где отвечал за формирование направления digital, запуск подразделения социальных и мобильных игр, а также портала disney.ru.

«Samsung идет в авангарде разработки инновационных продуктов и сервисов, являясь одним из лидеров на рынке высоких технологий. Компания ставит перед собой масштабные задачи, и я горжусь тем, что мне предоставлена возможность внести свой вклад в сохранение и развитие ее лидерства. Вместе с командой профессионалов Samsung Electronics мы продолжим совершенствовать подходы и стратегии, воплощая еще больше инновационных решений в жизнь», – отметил Всеволод Плохов.

Всеволод окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «Мировая экономика и международные отношения».

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