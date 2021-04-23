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Персонализированная лента новостей появится в панели задач Windows 10

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft объявила о том, что в ближайшие несколько недель виджет «Новости и интересы» начнет внедряться в Windows 10, а через месяц он уже будет доступен на всех устройствах с актуальной версией Windows 10. Благодаря новой функции пользователи в один клик получат доступ к персонализированным новостям, погоде, блогам и многому другому.

Теперь информацию о погоде можно будет вывести прямо на панель задач и выбрать желаемую форму отображения: минималистичная иконка или иконка с текстом и температурой.

В новом виджете можно будет индивидуально настроить получаемый контент и адаптировать его в зависимости от интересов каждого пользователя. Например, информацию о погоде, пробках, курсе валюты и акций и событиях дня. Новостные карточки также персонализируются на основе выбранных тем (спорт, политика, технологии, наука и другие) и источников информации.

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