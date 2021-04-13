Данные как продукт в cовременной информационной экосистеме

Современная эпоха характеризуется невероятным ростом объёма данных, разнообразием их типов и форматов, постоянно увеличивающейся скоростью поступления и обработки информации. Это стало возможным, помимо прочего, благодаря развитию облачных технологий и систем работы с большими данными. Однако из-за ограничений, присущих узкоспециализированным системам, многие источники данных остаются изолированными. Сегодня даже в озёрах данных можно встретить огромное количество обособленных скоплений данных.

Для принятия оперативных решений бизнес-пользователям необходим мгновенный доступ к актуальной информации, но выполнение этого требования осложняется наличием разрозненных источников данных. Кроме того, без предварительной интеграции данных невозможно реализовать инициативы, связанные с переходом в облако, модернизацией приложений и аналитикой. Однако традиционные методы интеграции требуют слишком много ресурсов — и времени, и денег.

Интеграционная стратегия, основанная на виртуализации данных, подразумевает совершенно иной подход: не перенос данных на новое место для их консолидации, а формирование в режиме реального времени представления консолидированных данных, которые физически остаются в своих источниках. Передовые решения для виртуализации данных формируют уровень доступа к ним, предназначенный для использования в масштабах всей организации и обеспечивающий универсальное подключение ко всем ее ключевым источникам данных. Сотрудники, нуждающиеся в доступе к информации, делают запрос к уровню виртуализации, который извлекает необходимые данные из конкретных источников. Беря на себя функции обеспечения доступа, уровень виртуализации скрывает от пользователей лишние технические подробности, в том числе местонахождение и формат данных, предоставляя возможность задавать любые вопросы, получать на них ответы и не думать том, насколько сложны низкоуровневые механизмы, применяемые для решения тех или иных задач.