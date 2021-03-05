Спецпроекты

Atos завершила приобретение Motiv

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Atos объявила о завершении сделки по приобретению Motiv ICT Security, крупнейшего независимого поставщика управляемых услуг по безопасности в Нидерландах.

Это приобретение укрепит позиции Atos как 3-го мирового поставщика управляемых услуг по безопасности путем усиления существующих ресурсов компании и привлечения инвестиций в платформу управляемого обнаружения угроз и реагирования (Managed Detection and Response) AIsaac для голландских клиентов. Кроме того, автономный центр безопасности Motiv, чья надежность была высоко оценена экспертами, позволит увеличить обширную глобальную сеть центров безопасности Atos, являющуюся ключевым компонентом подхода Atos Prescriptive Security.

Эта сделка дополнила приобретения компаний Paladion, digital.security, SEC Consult и In Fidem, которые состоялись за последние несколько месяцев в разных странах. Эти приобретения усиливают позицию Atos как надежного партнера в области кибербезопасности для глобальных организаций на пути их цифрового преобразования.

Другие материалы рубрики

Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи

МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману

Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов

Минцифры упростит российским компаниям кредитование на цифровизацию и замещение ПО

Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Техноблог

HDR10 и HDR10+ — в чём разница и как её разглядеть?

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения