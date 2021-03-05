Atos завершила приобретение Motiv

Atos объявила о завершении сделки по приобретению Motiv ICT Security, крупнейшего независимого поставщика управляемых услуг по безопасности в Нидерландах.

Это приобретение укрепит позиции Atos как 3-го мирового поставщика управляемых услуг по безопасности путем усиления существующих ресурсов компании и привлечения инвестиций в платформу управляемого обнаружения угроз и реагирования (Managed Detection and Response) AIsaac для голландских клиентов. Кроме того, автономный центр безопасности Motiv, чья надежность была высоко оценена экспертами, позволит увеличить обширную глобальную сеть центров безопасности Atos, являющуюся ключевым компонентом подхода Atos Prescriptive Security.

Эта сделка дополнила приобретения компаний Paladion, digital.security, SEC Consult и In Fidem, которые состоялись за последние несколько месяцев в разных странах. Эти приобретения усиливают позицию Atos как надежного партнера в области кибербезопасности для глобальных организаций на пути их цифрового преобразования.