«Билайн» запустил услугу «Цифровой код»

«Билайн» запустил услугу «Цифровой код», которая упрощает обслуживание клиентов: для идентификации владельца номера вместо персональных данных будет использоваться цифровой код.

При подключении услуги клиенту будет направляться уникальная комбинация цифр в SMS, которую достаточно сообщить сотруднику колл-центра, чтобы получить необходимую информацию по своему номеру или выполнить то или иное действие с ним. Цифровой код используется для идентификации абонента и заменяет необходимость каждый раз полностью называть фамилию, имя и отчество и паспортные данные владельца номера, при этом обеспечивает безопасность.

При обращении в центр поддержки, клиенту достаточно отправить бесплатное SMS со словом «код» на номер 6011. В ответ на номер поступит сообщение с одноразовым кодом, который будет действовать 48 часов с момента получения.

Услуга доступна для клиентов – физических лиц и клиентов, подключенных к программе «Моя компания» от «Билайн бизнес», и предоставляется бесплатно.