«Яндекс.Маркет» тестирует новую модель подключения продавцов

«Яндекс.Маркет» в тестовом режиме подключает партнеров по модели «Продажи с доставкой магазина». С новой схемой сотрудничества «Маркет» станет более гибким для партнеров и предложит больше возможностей для выбора оптимальной модели размещения. Соответственно увеличится ассортимент, доступный для покупки на «Маркете».

Модель «Продажи с доставкой магазина» (Delivery by Seller) подразумевает, что продавец использует «Маркет» только как витрину для продажи товаров, а хранение товара, обработку и доставку заказа осуществляет самостоятельно. При этом магазин обязан своевременно передавать «Маркету» статусы заказа, чтобы сервис мог консультировать покупателя и следить за качеством работы партнера. Если партнер не будет соответствовать необходимому уровню качества, его размещение на витрине приостановят.

Партнер, который работает по схеме «Продажи с доставкой магазина», платит маркетплейсу только за каждый доставленный заказ: комиссию за привлечение покупателя (ее размер зависит от категории) и комиссию за прием и перевод денег, если заказ был предоплачен картой. «Маркет» выступает местом, где пользователь оформляет заказ и следит за его статусом, а также гарантом качества для покупателя и арбитром в спорных ситуациях.

Один магазин может продавать разные товары по разным моделям в зависимости от их оборачиваемости, сезонности, стоимости и других факторов. Схема «Продажи с доставкой магазина» дополняет список моделей сотрудничества с «Маркетом» и предоставляет партнеру больше возможностей оптимизировать свою юнит-экономику — для каждого товара магазин собирает необходимую комбинацию услуг, делегируя «Маркету» те процессы, которые невыгодно делать самостоятельно. «Яндекс.Маркет» может помочь с продвижением, хранением, обработкой и доставкой заказов.

«Сейчас мы понимаем, какой сервис ожидает получить от интернет-магазина клиент, умеем привлекать покупателей и помогать им при возникновении проблем. Поэтому обязательным условием для работы по новой модели мы выбрали передачу «Маркету» статусов заказов — только так мы можем гарантировать качество их исполнения. Таким образом мы снижаем порог для подключения к сервису тем магазинам, у которых уже есть свои процессы по обработке и доставке заказов и одновременно расширяем ассортимент, доступный для наших пользователей. Мы считаем, что рынок уже полностью готов к маркетплейсам: и продавцы, и покупатели понимают выгоду, которую они получают от таких сервисов», — отметила Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.Маркет».

Модель «Продажи с доставкой магазина» работает в режиме тестирования. Товары по такой схеме на «Маркете» продают 10 магазинов. До конца года «Маркет» планирует подключить к тестированию еще 50 партнеров. Свободно подключаться по такой модели магазины смогут в 2021 г., а пока они могут заполнить на сайте для партнеров «Маркета» специальную форму, чтобы обозначить свое желание присоединиться к тестированию. Участвовать в нем могут магазины из любого региона, даже из тех, где нет собственных логистических объектов «Яндекс.Маркета».