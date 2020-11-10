Банк Точка представил API для массовых выплат самозанятым

Банк Точка представил API для моментальной проверки статуса при массовых выплатах. Сервис проверит каждого получателя платежа и покажет, является ли он самозанятым, физлицом, юрлицом или ИП. Если статус изменился, компания может легко отказаться от исполнения платежа.

С самозанятыми охотно работают таксопарки, агрегаторы такси, доставки и других услуг, строительные компании, грузоперевозчики и другие российские бизнесы. Но юридический статус самозанятых часто меняется, что приводит к налоговым рискам для бизнеса при массовых выплатах. Отследить изменения вручную бывает трудно и требует много времени.

«Закон не запрещает поменять юридический статус с самозанятости на другие формы, отказаться от него совсем. Из-за этого у компаний, которые работают с самозанятыми, могут возникнуть сложности при массовых платежах: например, если человек внезапно вообще отказался от самозанятости. Тогда деньги поступят на счёт физлица, и для этого понадобится совершенно другой набор документов, подтверждающих, что выплаты законны. С новым API Точки компании могут автоматически проверять статус перед выплатой в собственной IT-системе», — сказал Иван Богданов, разработчик API «Точки».