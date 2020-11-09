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«1C:Enterprise» в числе лидеров среди решений для управления бизнес-процессами по версии Software Advice

Интеграция Бизнес-приложения

Платформа «1C:Enterprise» («1С:Предприятие») вошла в число FrontRunners (лидеров) в категории программного обеспечения для управления бизнес-процессами в отчете Software Advice (подразделение Gartner).

Software Advice – онлайн-сервис, помогающий компаниям в выборе программного обеспечения. Отчет FrontRunners разработан, чтобы помочь компаниям малого бизнеса оценить и выбрать программное обеспечение. Отчет FrontRunners формируется компанией Software Advice на основе верифицированных оценок пользователей программного обеспечения. Решения оцениваются по двум критериям: usability (удобство в работе, в том числе функциональность и простота использования) и customer satisfaction (удовлетворенность клиентов, в том числе работа поддержки, вероятность рекомендации, соотношение цены и качества).

Платформа «1С:Предприятие» получила высокие оценки пользователей: удобство в работе оценивается на 4,5 балла, а удовлетворенность клиентов на 4,6 балла из 5.

FrontRunners представляют собой субъективные мнения отдельных обзоров, оценок и данных конечных пользователей, применяемых в соответствии с задокументированной методологией; отчет не представляет взгляды и не означает поддержки Software Advice или ее аффилированных лиц.

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