Xiaomi увеличила объем поставок смартфонов в России на 99%

Xiaomi по итогам третьего квартала 2020 года вновь заняла второе место по объёму поставок смартфонов в России. Такие сведения содержатся в регулярном отчёте, который распространила аналитическая компания Canalys.

Согласно данным Canalys, доля продуктов Xiaomi в общем количестве поставленных за отчётный период смартфонов на территории России достигла 24%, увеличившись на 99% относительно третьего квартала 2019 года. Таким образом, показатель второго квартала года удалось сохранить, в то же время продемонстрировав существенный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре этого года российские розничные эксперты также сообщили, что Xiaomi вышла на второе место в России по объёму продаж смартфонов по итогам первых девяти месяцев текущего года. Кроме того, 30 октября аналитики из Canalys, IDC и Counterpoint объявили о том, что Xiaomi вышла на третье место в мире по поставкам смартфонов.