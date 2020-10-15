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Договоры купли-продажи недвижимости «Домклик» защитили QR-кодом

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Теперь на всех договорах купли-продажи недвижимости, составленных специалистами «Домклик», размещается QR-код для проверки подлинности и получения актуальной информации по сделке.

Если в проект договора купли-продажи, с которого отсканирован QR-код, вносили изменения, участник сделки может скачать последнюю версию документа в личном кабинете на сайте сервиса.

Клиенту также доступна информация о статусе электронной регистрации сделки и безопасных расчетов.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик», сказал: «Благодаря использованию QR-кода клиенты "Домклик" защищены от неактуальной информации и несогласованных исправлений в договоре купли-продажи. Если в документе будет изменен хотя бы один символ, сгенерируется новый QR-код, а прежний — позволит скачать обновленную версию договора».

Кроме того, новая функция поможет в будущем с покупкой и продажей недвижимости — информация о сделке будет всегда доступна по QR-коду. Заказать подготовку договора купли-продажи можно онлайн на сайте сервиса или у менеджера Сбербанка, сопровождающего сделку.

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