Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Qiwi и Gorserv запустили выплаты для Uber-мастеров

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

Qiwi и Gorserv запустили сервис онлайн-оплаты вознаграждения мастерам бытовых услуг в ЖКХ. Теперь мастера, аккредитованные на разные специализации в платформе Gorserv, смогут моментально получать свое вознаграждение за услуги.

Gorserv – городская служба сервиса Uber-мастеров бытовых услуг с фиксированными ценами, полным контролем исполнителей и гарантией на работы. Сервис работает по партнерской модели с управляющими компаниями, предоставляя бесплатно брендированный маркетплейс бытовых услуг и диспетчерский центр для обслуживания жителей. Все заявки, которые поступают в платформу Gorserv выполняют мастера разных квалификаций, под строгим контролем сервиса, а прибыль с заявок делится с управляющими компаниями.

«С Qiwi мы сотрудничаем с 2017 г. по приему платежей жителей за услуги, теперь мы запустили ежесуточную оплату мастерам на карту любого банка. Это позволяет нам автоматически контролировать финансовые поступления от клиентов и моментально рассчитывать мастеров в зависимости от показателей качества, рейтинга и оценки клиента», – сказал управляющий Gorserv Андрей Яценко.

Другие материалы рубрики

«Яндекс» покупает банк «Тинькофф»

На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С»

Бывшую ИБ-компанию ФСБ превратили в акционерное общество

Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам

Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора

Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое ШИМ в экранах и как это влияет на зрение

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра