Qiwi и Gorserv запустили выплаты для Uber-мастеров

Qiwi и Gorserv запустили сервис онлайн-оплаты вознаграждения мастерам бытовых услуг в ЖКХ. Теперь мастера, аккредитованные на разные специализации в платформе Gorserv, смогут моментально получать свое вознаграждение за услуги.

Gorserv – городская служба сервиса Uber-мастеров бытовых услуг с фиксированными ценами, полным контролем исполнителей и гарантией на работы. Сервис работает по партнерской модели с управляющими компаниями, предоставляя бесплатно брендированный маркетплейс бытовых услуг и диспетчерский центр для обслуживания жителей. Все заявки, которые поступают в платформу Gorserv выполняют мастера разных квалификаций, под строгим контролем сервиса, а прибыль с заявок делится с управляющими компаниями.

«С Qiwi мы сотрудничаем с 2017 г. по приему платежей жителей за услуги, теперь мы запустили ежесуточную оплату мастерам на карту любого банка. Это позволяет нам автоматически контролировать финансовые поступления от клиентов и моментально рассчитывать мастеров в зависимости от показателей качества, рейтинга и оценки клиента», – сказал управляющий Gorserv Андрей Яценко.