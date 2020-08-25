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«Автоматика» представила новинки в области противодействия БЛА

ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил систему противодействия беспилотным летательным аппаратам «Бастион-Автоматика», а также впервые продемонстрировал работу программного обеспечения другой новинки в области противодействия БЛА «Рубеж-Автоматика». Дополнительно концерн впервые презентовал обновленную версию комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам «Купол-ПРО» с улучшенными техническими характеристиками.

Системы «Автоматики» предназначены для комплексной организации противодействия дронам. Разработки концерна позволяют обнаруживать и подавлять беспилотные летательные аппараты, в том числе те, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники, на расстоянии до 15 км. Кроме того, системы способны определять местонахождение операторов таких беспилотников.

«Рубеж-Автоматика» может размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений. Переносной комплекс противодействия БЛА «Бастион-Автоматика» – более компактная система. Комплексы осуществляют работу, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

«Рубеж-Автоматика» при этом имеет максимальный радиус действия по обнаружению и противодействию, «Бастион» – комплекс среднего радиуса действия. На выставке представлена также новая система «Купол-ПРО», которая воздействует на дроны в определенном периметре, то есть накрывает территорию своеобразным куполом. Она обладает меньшим радиусом действия (до 2,5 км над охраняемой территорией), зато максимально мобильна. По сравнению с предыдущими моделями в новинке увеличено количество частотных каналов (ранее было 10, сейчас 20), благодаря чему стало возможным оказывать воздействие не только на радиоэлектронные средства коммерческих беспилотных летательных аппаратов общего применения, но и на более совершенные специализированные БЛА, имеющие широкий диапазон частот средств связи и управления.

«Бастион-Автоматика» оснащен специальным программным обеспечением, с помощью которого осуществляется управление ранее созданными Концерном комплексами – «Купол» и «Луч». Такая инновация обеспечит функционирование этих разработок не только в ручном, но и в автоматическом режиме.

«Беспилотники могут использоваться для разведки, нести взрывчатку или другие виды вооружения. Концерн «Автоматика» предлагает широкую линейку средств борьбы с БЛА различного спектра действия. На сегодняшний день в портфеле разработок компании системы противодействия беспилотным летательным аппаратам «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО», «Сапсан-Бекас», комплексы «Купол» и «Луч». Наше оборудование может безопасно и эффективно использоваться в городских условиях и на высокотехнологичных промышленных объектах», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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