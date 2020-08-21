ТрансТелеКом обеспечил услугами связи АО «РЭК» в Калининградской области

Специалисты компании ТрансТелеКом предоставили комплекс услуг связи АО «Региональная энергетическая компания» в Калининградской области.

В рамках реализации нового проекта ТрансТелеКом подключил к сети связи через vpn-каналы объекты АО «РЭК» - семь подстанций 110 кВ и центральный узел связи, где агрегируется трафик из других объектов, расположенных в Калининградской области.

«Подключение к сети связи позволит организовать внутри компании безопасный обмен данными по цифровым каналам с Центром управления сетями «Региональной энергетической компании», внедрять цифровые технологии в работу электросетевого комплекса, что, в свою очередь, повышает эффективность и безопасность эксплуатации энергообъектов и существенно сократит количество и длительность технологических нарушений, – сказал заместитель генерального директора АО «Региональная энергетическая компания» Андрей Зубрицкий.