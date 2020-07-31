Промсвязьбанк запустил бесплатный сервис по быстрому формированию и выставлению счетов для всех предпринимателей

Промсвязьбанк в сотрудничестве с компанией «1С-Старт» запустил бесплатный онлайн-сервис по быстрому выставлению счетов. Услуга доступна абсолютно всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета выставить платежный счет в два клика.

Сервис обладает следующим функционалом: QR-код с реквизитами для быстрого считывания в любом интернет-банке, автозаполнение реквизитов, автоматический расчет НДС, функция выбора причины отсутствия НДС, личный кабинет с возможностью сохранять счета, возможности поставить графическую подпись и печать, а также быстро поделиться счетом с партнером и другое. Интерфейс сервиса позволяет использовать его как с компьютера, так и с мобильного устройства.