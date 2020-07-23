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«Одноклассники» запустили «Журнал действий» для администраторов групп

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Социальная сеть «Одноклассники» представила «Журнал действий» для администраторов групп. Теперь появилась возможность посмотреть все действия модераторов в группе, начиная от работы с контентом, заканчивая изменениями настроек.

Это обновление будет полезно для всех групп и страниц, которые модерируют несколько человек, так как позволит отслеживать все шаги каждого из руководителей группы в хронологическом порядке.

В «Журнале» вся история изменений разбита на несколько категорий:управление администрацией. Изменение списка модераторов; работа с пользователями. Добавление участников в черный список; работа с темами. Удаление публикаций; работа с контентом. Удаление фото, видео, альбомов; изменение информации. Редактирование названия, категории, описания группы; изменение настроек. Редактирование приватности, ограничения по возрасту, изменение настроек управления группы и доступ к разделам.

Журнал уже доступен как в веб-версии «Одноклассников», так и в приложениях на iOS и Android. Перейти к нему можно через меню «Настройки» группы в ОК.

«Журнал действий» отображается только в интерфейсе администраторов и супермодераторов — они видят действия друг друга и действия всех других модераторов и редакторов в группе.

ОК предоставляют все более широкий набор инструментов для общения с подписчиками и клиентами. В частности, недавно соцсеть запустила сообщения для модераторов групп в мобильных приложениях, ранее — возможность проводить групповые конференции до 100 собеседников, в том числе без регистрации в соцсети с помощью ссылки-приглашения, а также демонстрировать экран, транслировать и записывать звонки.

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