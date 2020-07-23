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Спецпроекты

Новые модели SSD GOODRAM уже в продаже в России

Техника
, Текст: Эльяс Касми

В России появились твердотельные накопители GOODRAM CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5" третьего поколения.

GOODRAM использует память 3D TLC и для CL100 gen.3, и для CX400 gen.2. Это решение было принято в связи с сомнениями ряда пользователей насчет 4-битных ячеек, которые некоторые считают недостаточно надежными и довольно медленными, хотя и привлекательными по цене.

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Новые SSD GOODRAM

Качество этих SSD подтверждено 3-летней гарантией производителя без ограничения по объему записи.

Цены:

GOODRAM CL100 gen.3 120ГБ – 1699 руб.

GOODRAM CL100 gen.3 240ГБ – 2650 руб.

GOODRAM CL100 gen.3 480ГБ – 4199 руб.

GOODRAM CL100 gen.3 960ГБ – 8299 руб.

GOODRAM CX400 gen.2 128ГБ – 1750 руб.

GOODRAM CX400 gen.2 256ГБ – 2699 руб.

GOODRAM CX400 gen.2 512ГБ – 4650 руб.

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