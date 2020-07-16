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«Диасофт» разработал решение для поддержки закона № 106-ФЗ о кредитных каникулах

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Диасофт» завершил разработку решения для поддержки закона № 106-ФЗ о кредитных каникулах. Использование комплексного специализированного решения «Кредитные каникулы» от «Диасофт» позволяет банкам автоматизировать процесс предоставления заемщикам кредитных каникул по кредитным договорам, кредитным картам и овердрафтным продуктам и в полной мере выполнить требования Федерального закона № 106-ФЗ.

Решение, реализованное на платформе развития бизнеса Digital Q* Operations and Execution, обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения всего спектра банковских операций, связанных с кредитными каникулами: от добавления дополнительных соглашений о регистрации кредитных каникул с пролонгацией договора до прекращения кредитных каникул по инициативе заемщика или по решению банка. Также решение поддерживает выгрузку информации о кредитных каникулах в бюро кредитных историй.

Новые требования законодательства вступили в силу в течение нескольких дней в апреле этого года, времени на подготовку и заблаговременную проработку продукта не оставалось. Команде «Диасофт» предстояло действовать оперативно и принимать нестандартные решения. В связи c большим объемом законодательных изменений и дополнительных разъяснений Банка России, новые функциональные блоки разрабатывались и выпускались поэтапно, исходя из первоочередных задач банков.

Решение «Диасофт» активно используют уже более десяти банков, которые, консультируясь с разработчиком, внедряли функционал по мере его выхода. В настоящее время завершается внедрение решения еще в пяти банках.

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