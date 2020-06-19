Сервис «Авто.ру» отметит объявления собственников автомобилей

Сервис «Авто.ру» проверит документы владельца и, если все в порядке, выделит его объявление специальным бейджем «Продает собственник», чтобы пользователям было проще его найти. Это бесплатная опция, продавцы могут воспользоваться ей по желанию.

В России хорошо развит рынок C2C-продаж подержанных автомобилей -- люди предпочитают покупать машину напрямую у владельца. Так они могут получить информацию напрямую от собственника, узнать о его впечатлениях от эксплуатации, расспросить о недочетах и договориться о цене. Чтобы помочь таким покупателям и продавцам найти друг друга быстрее, «Авто.ру» запустил проверку владельца.

Чтобы получить отметку в объявлении, продавцу нужно прислать в чат с поддержкой «Авто.ру» подтверждение того, что он является собственником автомобиля: фото СТС и водительского удостоверения (или паспорта). Модерация сервиса сверит эти данные с данными из объявления и, если информация совпадает, у объявления появится бейдж «Продает собственник».

Новая опция дает дополнительные гарантии, что на том конце объявления покупатель не встретится с посредником, но не исключает случаи продажи автомобиля доверенным лицом, например, родственником, который имеет доступ к документам продавца. Предложения с бейджиком «Продает собственник» помогут встретится с непосредственным хозяином автомобиля, сэкономить время и не столкнуться с мошенниками.

Опция доступна на сайте и в мобильных приложениях «Авто.ру».