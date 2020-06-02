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Innovation Day: Новая эра цифровой трансформации

Бизнес

Компания Schneider Electric 9 июня 2020 года приглашает вас принять участие в интерактивном онлайн-мероприятии Innovation Day: «Новая эра цифровой трансформации», которое состоится 9 июня. В рамках мероприятия вместе с экспертами и партнерами мы обсудим вызовы нового электрического мира и выработаем стратегию адаптации и развития бизнеса в стремительно меняющихся условиях.

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Schneider Electric приглашает принять участие в интерактивном онлайн-мероприятии Innovation Day: «Новая эра цифровой трансформации»

В программе:

  • Стратегические доклады и панельные дискуссии
  • Прогноз развития рынка
  • Выступления ведущих локальных и зарубежных экспертов
  • Виртуальный тур по новейшим решениям EcoStruxure™

Программа мероприятия: https://seinnovationday-ru.vfairs.com/ru/#agenda

Зарегистрироваться: https://seinnovationday-ru.vfairs.com/



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