Innovation Day: Новая эра цифровой трансформации
Компания Schneider Electric 9 июня 2020 года приглашает вас принять участие в интерактивном онлайн-мероприятии Innovation Day: «Новая эра цифровой трансформации», которое состоится 9 июня. В рамках мероприятия вместе с экспертами и партнерами мы обсудим вызовы нового электрического мира и выработаем стратегию адаптации и развития бизнеса в стремительно меняющихся условиях.
В программе:
- Стратегические доклады и панельные дискуссии
- Прогноз развития рынка
- Выступления ведущих локальных и зарубежных экспертов
- Виртуальный тур по новейшим решениям EcoStruxure™
Программа мероприятия: https://seinnovationday-ru.vfairs.com/ru/#agenda
Зарегистрироваться: https://seinnovationday-ru.vfairs.com/