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ВТБ упростил вход в «ВТБ-Онлайн» и усилил безопасность системы

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ упростил процедуру входа в «ВТБ-Онлайн» — теперь клиенты смогут быстрее заходить в мобильное приложение. При этом банк обеспечил дополнительную, усиленную безопасность процесса, а предложенная система создания пароля стала еще более надежной.

В мобильном приложении реализовано сразу три новых функции. Упрощен вход в мобильное приложение — до этого, чтобы зайти первый раз в «ВТБ-Онлайн», клиенту нужно было пройти 15 шагов и ввести одноразовые коды из четырех СМС. Сейчас клиент получает только одно сообщение, а количество шагов сократили до трех. Для входа в «ВТБ-Онлайн» теперь достаточно ввести номер карты, одноразовый пароль из СМС и создать код доступа.

Изменения также коснулись и кодов доступа для входа в «ВТБ-Онлайн». Если ранее пользователь мог задать пасскод длиной только в четыре символа, сейчас — от четырех до восьми. Также банк снял некоторые запреты по созданию паролей: клиенты смогут использовать две одинаковые цифры подряд и создавать пасскоды, которые напоминают год — 19XX. Кроме того, пароль для входа в ВТБ-Онлайн теперь может состоять не только из цифр, но включать в себя также буквы и символы.. Для многих пользователей такие пароли привычнее и удобнее.

ВТБ планирует и дальше улучшать доступ в мобильное приложение и интернет-банк: будет реализован вход в «ВТБ-Онлайн» по QR-коду и номеру телефона. Также в планах — развитие входа с учетной записью «ВТБ-Онлайн» на ресурсы партнеров.



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