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В видео на YouTube появятся аналоги таймкодов

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Google объявила о том, что в роликах на YouTube появятся видео-главы — аналоги таймкодов, которые сделают просмотр видео еще удобнее. Благодаря новой функции зрители смогут лучше ориентироваться в видео, сразу переходить к самым интересным разделам ролика и пересматривать отдельные его части. Для создания видео-глав технология использует данные таймкодов из описаний к роликам.

Как показал эксперимент, проводившейся перед запуском новой функции, пользователи чаще смотрят ролики с временными метками, однако до появления технологии таймкоды использовались лишь в 1% всех видео.

Функция будет доступна на устройствах Android и iOS, а также в десктоп-версии YouTube. Авторы смогут по желанию отключить функцию.



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