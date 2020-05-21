Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»

Компания Atos в рамках онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» представит готовый программно-аппаратный комплекс, который поможет бизнесу справиться с новыми условиями жизни без штрафов и остановки деятельности. Решение Atos – #БизнесБезОстановки.