«Курьер сервис экспресс» представил сервис управления доставками для бизнеса

«Курьер сервис экспресс» объявила о запуске нового цифрового сервиса для более эффективной работы и повышения лояльности со стороны клиентов.

Онлайн-сервис «Управление доставкой» — это виджет, который установлен на сайте КСЭ. Он позволяет получателю самостоятельно управлять процессом доставки груза, определяя дату, адрес и время доставки. Функционал становится доступным после авторизации. Для входа в систему необходимо указать номер накладной или номер заказа интернет-магазина и ввести номер мобильного телефона в специальном разделе сайта.

«Сервис даёт возможность клиентам оперативно управлять доставкой своих заказов. Авторизированный пользователь может буквально за пару минут внести необходимые изменения: сделать переадресацию, изменить дату и время вручения или отменить доставку. Раньше процедура требовала участия клиентского менеджера, теперь же данные вопросы можно решить без подключения профильного специалиста. Это существенно упрощает взаимодействие, благоприятно влияя на сам процесс доставки», — сказала Екатерина Купаева, менеджер IT-проектов КСЭ.

«Внедрение данной технологии также позволит нам оптимизировать собственные ресурсы. Мы прогнозируем снижение количества обращений в службу клиентской поддержки, что позволит нам переориентировать сотрудников на решение других не менее значимых задач», — отметил Дмитрий Боровлёв, руководитель отдела продаж КСЭ.

Применение нового виджета призвано не только повысить эффективность работы в целом, но и сделать клиентский сервис более комфортным.