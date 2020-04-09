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Corpsoft24 предложит новым клиентам облако на 2 месяца бесплатно

Интеграция Инфраструктура Облака

Corpsoft24 проводит бизнес-инициативу «Вместе мы справимся» для поддержки новых клиентов, пострадавших от режима самоизоляции и нуждающихся в ресурсах для организации удаленных рабочих мест, размещения высоконагруженных сайтов и прочих задач, требующих отказоустойчивой инфраструктуры. В рамках инициативы «Корп софт» (Corpsoft24) выделит 5 млн руб на гранты. Каждый позволит компании бесплатно использовать облачную инфраструктуру 2 месяца для сокращения затрат на ИТ.

Облачная инфраструктура позволит компаниям решить следующие задачи: доступ к корпоративной инфраструктуре из любой точки мира, при минимальных требованиях к ширине интернет-канала; возможность работы сотрудников в единой среде, папки общего доступа, наличие правил доступа к тем или иным документам; возможность контроля использования рабочего времени сотрудника; гибкое масштабирование ресурсов под задачи бизнеса; возможность получения доступа к дорогостоящему программному обеспечению по арендной схеме; возможность организовать рабочее пространство сотрудникам «с нуля» за несколько часов.

«Наша команда считает, что только сплочение бизнеса и взаимопомощь позволит компаниям преодолеть тяготы текущей ситуации. Мы призываем все бизнес-сообщество встать плечом к плечу перед нависшей угрозой и оказывать друг другу поддержку», – отметил Константин Рензяев, генеральный директор компании Corpsoft24.

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