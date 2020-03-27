«Яндекс» выделит до 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Чтобы у бизнеса стало больше возможностей для привлечения клиентов в сложный период, «Яндекс» выделит до 500 млн руб. для запуска рекламных активностей. Специалисты клиентского сервиса будут помогать с настройкой рекламных кампаний круглосуточно и без выходных.

Чтобы рабочие процессы не нарушались во время удаленной работы, «Яндекс» расширит до 30 сентября период бесплатного использования сервисов для бизнеса: «Телефонии», «Диска», «Трекера» и ряда других сервисов.