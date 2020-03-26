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«Яндекс» представил условия работы временного таргетинга в нерабочую неделю

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что по умолчанию в «Яндекс.Директе» все показы рекламы продолжатся по стандартному рабочему расписанию.

Неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена в России нерабочей для работников некоторых организаций. При этом многие бизнесы постоянно необходимы людям, и на покупку многих товаров пользователи решаются именно сейчас.

Если расписание компании изменилось, можно перенастроить время показов рекламы, остановить показы или перенести даты старта в настройках кампаний.



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