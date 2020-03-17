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«Мегафон» втрое увеличил лимиты звонков в европейском роуминге

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«Мегафон» объявил о временном увеличении количества бесплатных минут, доступных абонентам с подключенной услугой роуминга. В связи с сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами потребность в звонках для тех, кто сейчас находится в Европе, существенно возросла.

В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров.

С 17 марта 2020 г. объем голосовых вызовов в рамках пакета «Роуминг, гудбай!» увеличивается в три раза с 60 до 180 минут в день. Также абонентам доступен 1 ГБ интернета. Новые условия будут действовать до 31 марта 2020 г.

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