Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

Corpsoft24 разработал технологию биометрической защиты ИС от несанкционированного доступа

Безопасность Новости поставщиков

Компания Corpsoft24 разработала технологию биометрической защиты информационных системы от несанкционированного доступа.

Сервисы биометрической защиты (СБЗ) информационных систем (ИС) учитывают все возможные варианты развития событий и гарантируют обладателю данных, что при аутентификации пользователя в момент ввода логина/пароля перед компьютером находится непосредственно владелец учетной записи. Попытка входа в систему под чужим логином окажется безуспешной.

СБЗ позволяют избежать подмены пользователя в случае, если авторизованный участник информационной системы отошел, не заблокировав компьютер, а другой сотрудник сел за его рабочее место и получил доступ в открытую ИС. Новая технология следит за тем, чтобы в любой момент работы в информационной системе перед экраном находился именно авторизованный пользователь, запустивший текущую сессию.

Данное решение актуально и в ситуации проведения силовыми структурами рейда по изъятию информации компании, когда вместо сотрудника за его компьютер с открытой ИС садится инспектор, задача которого — изучать, фотографировать и копировать данные.

Если на экран ИС из-за спины авторизованного пользователя смотрит посторонний человек, СБЗ также предпринимают необходимые меры, чтобы обезопасить данные. Решение Corpsoft24 гарантирует, что никто не подглядывает и не фотографирует информацию, отображающуюся на мониторе компьютера.

Поскольку технология биометрической защиты реализована в виде программного сервиса с набором функций, которые активизируются в защищаемой ИС как свои собственные, это обеспечивает быструю «бесшовную» интеграцию СБЗ в прикладные информационные системы компаний.



Другие материалы рубрики

Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure

Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее

Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская

У банка Натальи Касперской отозвали лицензию

Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу

Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника