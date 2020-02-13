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«Диасофт» предложил банкам услугу автотестирования

ИТ в банках

«Диасофт» предложил заказчикам услугу автотестирования. С ее помощью, по оценке компании, банк сможет на 80% сократить долю ручного труда, ускорить время проверки обновленных систем и быть уверенным в стабильности функционирования программных продуктов. За счет оптимизации ресурсов банк получит возможность быстрого вывода на рынок новых предложений клиентам, не опасаясь регресса при обновлениях систем.

Услуга автотестирования «Диасофта» включает написание кейсов для проведения тестов, установку обновлений и настройку комплекса автоматического тестирования на стендах заказчика. Выделенная команда специалистов «Диасофт» проводит тестирование с учетом специфики бизнеса заказчика, текущего ИТ-ландшафта и актуальных настроек программных продуктов.

Дмитрий Дядюра, директор направления сервисов бизнес-приложений «Диасофта», сказал: «Мы видим большую потребность в автоматизации тестирования ПО среди наших текущих и потенциальных клиентов. Это неудивительно, так как тестирование – регулярный трудоемкий процесс, требующий вовлеченности многих сотрудников банка. К тому же, опыт показывает, что под задачи разных групп конечных пользователей требуются уникальные настройки даже в рамках одной информационной системы. Так как сотрудники освобождаются от выполнения рутинных операций по тестированию функциональности, они могут сосредоточиться на более приоритетных задачах».

В рамках предоставления услуги специалисты «Диасофт» предлагают индивидуальное сопровождение на всех этапах процесса тестирования: от описания бизнес-кейсов до устранения замечаний, выявленных в процессе автотестирования.

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