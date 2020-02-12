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«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций в рамках сделки по консолидации 100% долей «Tele2 Россия»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком

«Ростелеком» объявил о том, что в течение 45 календарных дней с 27 декабря 2019 г. по 10 февраля 2020 г. включительно акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций, подали заявления о приобретении 4443 штук размещаемых обыкновенных акций ПАО «Ростелеком» по цене 93,21 руб. за одну обыкновенную акцию.

Реализация преимущественного права акционерами связана с проведением дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой посредством закрытой подписки в пользу банка ВТБ (ПАО), что является частью комплексной сделки по консолидации 100% долей «Tele2 Россия».

После завершения процедуры эмиссии количество обыкновенных акций ПАО «Ростелеком» составит 3282997929 штук.

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