ЦРПТ: маркировка лекарств до середины 2020 года будет бесплатной

Производители лекарств, которые успели вовремя подготовиться к маркировке с 1 января 2020 г, получат преимущество перед теми, кто не уложился в отведенные на подготовку сроки. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Пилотный проект проходил с февраля 2017 г. по декабрь 2019 г., то есть на подготовку отрасли к маркировке и прослеживанию отводилось три года. Несмотря на это, небольшая часть компаний все же не успели корректно спланировать для себя график внедрения. Для таких компаний запрет на выпуск немаркированный препаратов наступит в июле 2020 г. Те компании, которые интегрировались в систему и готовы к работе, будут получать цифровые коды до июля бесплатно. Данное решение, предложенное оператором ЦРПТ, который возьмет затраты на эти коды на себя, поддержано регулятором, до 31 декабря 2019 г. эти изменения будут отражены в Постановлении Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Напомним, что для лекарств категории семи высокозатратных нозологий цифровая маркировка стала обязательной с 1 октября 2019 г. Система успешно прошла государственную аттестацию, введена в промышленную эксплуатацию и функционирует – компании, поставляющие ВЗН, зарегистрированы и с октября производят маркированную продукцию, плата за коды взимается. Оператор также предложил отменить платность для этой категории до конца июня 2020 г., чтобы не создавать искусственных преимуществ для других категорий лекарств в отрасли. Это решение также поддержано Правительством РФ.