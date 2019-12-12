Точка обучила ИИ предсказывать блокировки по счету от налоговой

Банк для предпринимателей «Точка» объявил о том, что научился предсказывать блокировки по счету от налоговой. Модель на основе машинного обучения анализирует тысячи факторов и предсказывает вероятность того, что в ближайшие 3 месяца налоговая приостановит операции по счету клиента. Если вероятность блокировки превышает 80%, клиенту сообщают об этом в письме на e-mail и дают рекомендации, которые помогут избежать проблем со счетом.

Модель учитывает несколько тысяч факторов, в том числе возраст компании или ИП, наличие приостановлений по счету в прошлом, определенные финансовые операции, которые чаще всего встречались именно у клиентов с блокировками, и даже возраст руководителя. Предпринимателей, попавших в группу риска, просят не пугаться, а использовать имеющееся время, чтобы исправить возможные недочеты.

«Каждый второй предприниматель хотя бы раз сталкивался с блокировкой счета от налоговой. Поэтому мы поставили себе задачу научиться предсказывать блокировки по счету и заранее предупреждать о них клиентов Точки. Мы проанализировали клиентскую базу, а специалисты по машинному обучению помогли создать алгоритм, который предсказывает угрозу блокировки. Нам важно, чтобы предприниматели занимались своим бизнесом, а не разбирательствами с налоговой», — сказала Дарья Липовцева, продакт-менеджер в банке для предпринимателей «Точка».

Для устранения риска блокировки по счету от налоговой предпринимателям дают конкретные советы и высылают чек-лист. Например, рекомендуют пройти сверку с налоговой, проверить, сдана ли отчетность, подтверждено ли получение документов от налоговой, подключена ли система электронного документооборота, если в компании более 100 работников. Уточнить наличие долгов и оплатить их можно в онлайн-бухгалтерии Точки. Там же можно получить консультацию бухгалтера, чтобы в будущем снизить угрозу блокировки по счету.