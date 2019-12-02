Mail.ru Group запустила А/B-тестирование рекламных кампаний

Mail.ru Group запустила инструмент для проведения А/B-тестов кампаний на рекламной платформе myTarget. С помощью тестов рекламодатели смогут проверять гипотезы, сравнивать эффективность креативов и настроек рекламных кампаний. Это позволит на первых этапах понимать, какой подход работает лучше, и оптимизировать кампании в зависимости от результатов.

А/B-тесты помогают: понять, какие креативы наиболее эффективны, при одинаковых настройках целевой аудитории и ставках; сравнить эффективность моделей оплаты – CPC, oCPM, CPM – для решения задач бизнеса; проверить, изменятся ли результаты кампании, если перевести распределение бюджета с быстрого на равномерный или выбрать другую аукционную стратегию.

Если сравнивать эффективность отдельных настроек рекламы с помощью двух активных кампаний с одним отличающимся признаком (например, объявлением), то кампании будут пересекаться по целевой аудитории и влиять друг на друга. А/B-тесты позволяют демонстрировать объявления непересекающимся аудиториям, поэтому результаты эксперимента окажутся более объективными.

В интерфейсе рекламного кабинета потенциальный охват можно условно разделить на десять частей – по 10% аудитории. Для проведения теста в кампаниях необходимо выбрать непересекающиеся части. По умолчанию в кампании выбирается 100% аудитории. С помощью А/B-теста можно проводить эксперименты с несколькими кампаниями одновременно.

Перед запуском тестирования важно убедиться, что прогнозируемого охвата кампании достаточно для получения статистически значимых результатов. Для эффективного анализа рекламы на тест лучше отводить не менее трех дней, чтобы минимизировать влияние дополнительных факторов, например, новизны объявления или колебания активности аудитории в течение недели, отмечают в Mail.ru Group.

Настроить А/B-тест можно в блоке «Детальная настройка аудитории», который доступен при запуске кампании в рекламном кабинете myTarget.