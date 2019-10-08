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QIWI запускает B2B-конструктор white-label кошельков

ИТ в банках

QIWI объявила о запуске конструктора white-label кошельков. Новый B2B сервис от QIWI позволяет создавать и кастомизировать электронный кошелек для клиентов.

Теперь партнеры платежной системы смогут самостоятельно настраивать нужную функциональность и менять интерфейс продукта.

Продукт представляет собой конструктор, с помощью которого бизнес может создавать максимально релевантные решения под собственные задачи. Новый сервис является частью BaaS-платформы, которую QIWI предоставляет под ключ бизнес-партнерам.

Платформа включает в себя инфраструктурный спектр для компаний, которые разрабатывают финансовые продукты и запускают их в России, или добавляют банковский функционал в уже существующие продукты иного профиля.

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