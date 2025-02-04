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Цветков Никита



04.02.2025 «Свеза» в Тюмени усилит команду роботами-манипуляторами 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Цветков Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Свеза - Sveza 32 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5313 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5377 1
Усс Сергей 1 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16348 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339432, в очереди разбора - 770011.
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