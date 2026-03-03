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Серов Павел

СОБЫТИЯ


03.03.2026 Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом 1
02.08.2012 «Стинс Коман» обеспечила непрерывность бизнес-процессов «ЮниКредит Банка» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Серов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 1
Козлов Александр 71 1
Чибис Андрей 36 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 59 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Бельгия - Королевство 1192 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ДФО - Амурская область - Завитинск 21 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Российская газета 290 1
Ведомости 1466 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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