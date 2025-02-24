Сериков Олег
|24.02.2025
|«Эдит Про» зарегистрировала в Роспатенте решение для учета МТЦ 1
Сериков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8269 1
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 509 1
|Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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