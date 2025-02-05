Волышкин Никита
|05.02.2025
|Виртуальная реальность как новый тренд: рост посещаемости VR-арен на 25% 1
Волышкин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
|VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2960 1
|PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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