Создан гибкий тянущийся дисплей для наклейки на кожу

Японские исследователи объявили о создании эластичного дисплея, который можно разместить прямо на коже. Биомедицинские данные, собираемые специальными датчиками, можно хранить в облаке.

В Японии изобрели кожный дисплей

Ученые создали ультратонкий полупрозрачный дисплей, который можно крепить к любому участку тела. Разработка спроектирована силами сотрудников Высшей школы инженеров Токийского университета.

Новая интегрированная система сочетает в себе гибкий деформируемый дисплей с легким датчиком, который состоит из дышащего наноэлектрода и модуля беспроводной связи. Медицинские данные, измеренные датчиком, например, электрокардиограмма, могут быть отправлены беспроводным способом на смартфон для просмотра или в облако для хранения. В ходе демонстрации устройства на дисплее был показан сигнал движущейся электрокардиограммы, который был сохранен в памяти.

«Наш кожный дисплей сочетает простую графику с возможностью движения, - говорит глава группы разработчиков Такао Сомея (Takao Someya). - Поскольку он изготовлен из тонких и мягких материалов, его можно свободно деформировать».

Кожный дисплей эластичен и растягивается в разные стороны

Сам дисплей, разработанный в сотрудничестве с ведущей японской полиграфической компанией Dai Nippon Printing (DNP), состоит из массива микросхем 16x24 и растягиваемой проводки, смонтированной на резиновом листе.

Новый дисплей более прочный, чем его предыдущие модели

Ученые отмечают, что дисплей растягивается на 45% от своей первоначальной длины. Тесты показали, что он намного более устойчив к износу и растяжению, чем предыдущие носимые дисплеи. Он построен на новой структуре, которая минимизирует напряжение, возникающее в результате растяжения на стыке твердых материалов, таких как микродиоды, и мягких материалов, таких как эластичная проводка. Именно эта проблема была наиболее частой основной причиной повреждений других моделей.

Кроме того, разработчики утверждают, что это первый растяжимый дисплей, обеспечивающий долговечность и стабильность в воздухе. При этом ни один пиксель не выходит из строя на матричном дисплее: он плотно прилегает к коже даже при постоянном растяжении и сжатии.

Пока что дисплей не удалось сделать полностью прозрачным, но ученые не исключают, что это возможно в будущем

Также исследователи говорят, что датчик кожи можно носить непрерывно в течение недели, не вызывая воспаления.

«Современное общество, в котором много лиц преклонного возраста, требует удобных для ношения датчиков для наблюдения за пациентами. Они могут снизить нагрузку и на самих больных, и на членов их семей. Наша система может стать тем самым долгожданным решением, что в конечном итоге приведет к улучшению качества жизни для многих людей», - заключил Такао Сомея.