Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Tarantool представил opensource-решение для поддержки Kubernetes

ПО Софт

В Tarantool появился инструмент Kubernetes Operator, позволяющий автоматизировать работу системного администратора, инженера, DevOps-инженера в части запуска и эксплуатации распределенных приложений, написанных на фреймворке Tarantool Cartridge.

Kubernetes Operator помогает минимизировать количество действий, которые разработчикам необходимо совершать вручную. Он запускает кластеры СУБД Tarantool в Kubernetes и способен автоматизировать масштабирование в один клик. Новый инструмент дополняет связку Tarantool и Cartridge, обеспечивая бесперебойную работу приложений и сокращение эксплуатационных затрат в системах уровня Enterprise.

Использование в связке Tarantool, Cartridge и Kubernetes позволяет создавать быстрые и надежные автоматизированные системы с минимумом затрат на их разработку и эксплуатацию. Для этого на Kubernetes необходимо установить Tarantool Operator. Администратору достаточно описать требуемую топологию кластера Cartridge, после чего Tarantool Operator автоматически развернет кластер нужной конфигурации, а в случае отказа компонентов кластера приведет их в рабочее состояние.

Tarantool объединяет в себе сервер приложений и СУБД: он обеспечивает высокую производительность при сокращении затрат на инфраструктуру. Cartridge – фреймворк Tarantool для быстрой разработки надежных распределенных систем. Kubernetes автоматизирует задачи эксплуатации.

Другие материалы рубрики

Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск», интернет, мышь и клавиатуру

В Сеть выложили бесплатное ПО для подмены лиц в видео с инструкцией на русском языке

Microsoft замедлила Windows 10 и поломала встроенную функцию поиска

Google переименовала Android. Что в нем изменилось?

Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»

Google начала «убивать» протокол FTP

Техника

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии