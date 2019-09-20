Tarantool представил opensource-решение для поддержки Kubernetes

В Tarantool появился инструмент Kubernetes Operator, позволяющий автоматизировать работу системного администратора, инженера, DevOps-инженера в части запуска и эксплуатации распределенных приложений, написанных на фреймворке Tarantool Cartridge.

Kubernetes Operator помогает минимизировать количество действий, которые разработчикам необходимо совершать вручную. Он запускает кластеры СУБД Tarantool в Kubernetes и способен автоматизировать масштабирование в один клик. Новый инструмент дополняет связку Tarantool и Cartridge, обеспечивая бесперебойную работу приложений и сокращение эксплуатационных затрат в системах уровня Enterprise.

Использование в связке Tarantool, Cartridge и Kubernetes позволяет создавать быстрые и надежные автоматизированные системы с минимумом затрат на их разработку и эксплуатацию. Для этого на Kubernetes необходимо установить Tarantool Operator. Администратору достаточно описать требуемую топологию кластера Cartridge, после чего Tarantool Operator автоматически развернет кластер нужной конфигурации, а в случае отказа компонентов кластера приведет их в рабочее состояние.

Tarantool объединяет в себе сервер приложений и СУБД: он обеспечивает высокую производительность при сокращении затрат на инфраструктуру. Cartridge – фреймворк Tarantool для быстрой разработки надежных распределенных систем. Kubernetes автоматизирует задачи эксплуатации.